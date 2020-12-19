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Выборы президента США - 2020

Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы в США

Глава Белого дома отметил, что демократ проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что его противник демократ Джозеф Байден проиграл президентские выборы в США.

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"Он не выигрывал выборы. Он проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом. Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом. Теперь политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми дураками!" - написал американский лидер в субботу на своей странице в Twitter.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп не признает свое поражение и ранее заявлял о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей. Пока действия юристов Трампа остаются безуспешными. В конце ноября республиканец заверял, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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