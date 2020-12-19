CNN: Пентагон приступил к выводу военных США из Сомали

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Пентагон приступил к выводу большей части воинского контингента США из Сомали по распоряжению американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

Начата переброска военных США из Сомали, в том числе на другие базы в Восточной Африке, отмечает телеканал. Глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Стивен Таунсенд распространил заявление, в котором заверил, что Вашингтон "не уходит" из региона. Таунсенд отметил, что США настроены на взаимодействие с "партнерами в Африке", в том числе в борьбе с экстремистскими группировками.

В начале текущего месяца Пентагон сообщил, что Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года. Согласно оценкам CNN, в Сомали на тот момент находились около 700 американских военных.

Американские силы в Сомали оказывают поддержку в борьбе с международными террористическими группировками, а также помогают в подготовке сомалийских военных.