Власти Сербии ограничили въезд в страну на новогодние и рождественские праздники

БЕЛГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Сербии ограничил въезд в страну на новогодние и рождественские праздники в связи с коронавирусом. Как сообщили в субботу агентству Tanjug в правительстве, мера вступает в силу 21 декабря и продлится до 10 января.

Представители сербской диаспоры в Европе, которых насчитывается около 1,7 млн, традиционно на праздники едут домой к родственникам. Чтобы избежать массового переноса заболевания, как это было весной, власти Сербии запретили въезд в страну без отрицательного ПЦР-теста или обязательной домашней изоляции. Ограничительные меры одинаково относятся как к гражданам Сербии, так и к иностранным гражданам. "Въезд в страну будет разрешен только при наличии отрицательного ПЦР-теста не старше 48 часов, граждане, у которых нет теста, обязаны 10 дней находиться в домашней изоляции, они могут пройти тестирование в Сербии, и если тест окажется негативным, то 10-дневная изоляция перестанет быть обязательной", - говорится в заявлении кабмина.

Учитывая перспективу увеличения числа желающих сделать ПЦР-тест, власти в 1,5 раза повысили цену тестирования. Теперь гражданин Сербии сможет пройти тестирование за 9 тыс. динаров (€76). Иностранцам за ПЦР-тест придется заплатить €152, что в случае семейного отдыха может составить сумму, сопоставимую с ценой недельного пребывания на сербских горнолыжных курортах.

Согласно последним данным, в Сербии за сутки коронавирусом заразились 3 888 человек, умерли 52, всего из-за осложнений после перенесенной инфекции в стране умерли 2 632 человека. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 296 528. Тестирование на наличие коронавируса за прошедшие 24 часа прошли 12 578 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 326 пациентов.

В стране с 4 декабря действует запрет на работу в выходные дни большинства развлекательных и торговых заведений. Так, с 17:00 пятницы до 05:00 понедельника запрещена работа косметических салонов, парикмахерских, фитнес-центров, спортзалов, спа-центров и бассейнов. При этом продуктовые магазины могут работать до 21:00, в том числе в выходные. Аптеки, автозаправочные станции и услуги доставки еды могут работать круглосуточно.

Ранее власти ограничили до пяти число людей, которым разрешено собираться в закрытых помещениях и на открытом воздухе.