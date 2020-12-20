СМИ рассказали, где Трамп проведет Рождество

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп проведет Рождество и Новый год в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида и вернется в Вашингтон до инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом сообщила в субботу газета USA Today со ссылкой на источники, получившие информацию от Секретной службы США.

Согласно этим данным, Трамп прибудет во Флориду 23 декабря и вернется в столицу 3 января. Как отмечает издание, ранее ходили слухи о том, что действующий президент может провести Рождество в Белом доме или же отправиться в Мар-а-Лаго и уже не приехать обратно, пропустив инаугурацию Байдена.

В четверг телеканал CNN утверждал, что Трамп вопреки традиции не хочет добровольно покидать Белый дом в день инаугурации бывшего соперника на выборах. Он якобы сообщил своим советникам, что намерен отказаться уходить, чтобы его пришлось спускать по ступеням силой. Некоторые сотрудники были обеспокоены таким заявлением, но не считают, что нынешний президент действительно поступит подобным образом.

Ранее портал Axios проинформировал, что Трамп планирует 20 января улететь из Белого дома на вертолете, а затем отправиться на самолете Air Force One во Флориду и выступить на масштабном митинге перед своими сторонниками, где объявит о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, пропустив тем самым все официальные церемонии в столице.

По традиции в день инаугурации после окончания церковной службы будущие президент и вице-президент приезжают в Белый дом, где встречаются со своими предшественниками и пьют чай. Затем они вместе отправляются к правительственному комплексу на Капитолийском холме, где избранные президент и вице-президент приносят присягу. За всю историю лишь три уходящих главы государства отказывались присутствовать на инаугурации своих сменщиков: Джон Адамс (1801), Джон Куинси Адамс (1829) и Эндрю Джонсон (1869).