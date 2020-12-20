Зеленский рассчитывает на помощь США в прекращении боевых действий в Донбассе

Зеленский отметил, что не желает, чтобы Украина была втянута в споры между демократами и республиканцами в США. Он также констатировал, что отношения между странами были затруднены в свете скандала, вызванного утверждениями об оказании действующим президентом США Дональдом Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

"Мне кажется, что Джо Байден лучше знает Украину, чем предыдущий президент [США]", - отметил Зеленский в интервью американской газете The New York Times , опубликованном в субботу. "До того, как он стал президентом, у него были тесные связи с Украиной, он хорошо понимает россиян, он понимает различия между Украиной и Россией, и, мне кажется, он понимает украинский менталитет", - сказал президент Украины. Как полагает Зеленский, это "поможет укрепить отношения, прекратить войну в Донбассе". "Соединенные Штаты могут помочь", - добавил он.

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь Вашингтона при администрации избранного президента США Джозефа Байдена в прекращении боевых действий в Донбассе.

Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.

Связи Байдена с Украиной

В администрации 44-го американского лидера Барака Обамы Байдену, занимавшему пост вице-президента, фактически было поручено курировать политику в отношении Украины. В конце 2015 года он отмечал, что в течение уже "более тысячи часов" говорил по телефону с Петром Порошенко, который в то время являлся президентом Украины.

Во время предвыборной гонки демократ стал фигурантом громкого скандала, связанного с Украиной. Его политические оппоненты заостряли внимание на том, что Байден, будучи вице-президентом, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении украинской энергетической компании Burisma Holdings. В ее правление в 2014 году вошел сын Байдена Хантер. Шокин в итоге был уволен, а расследование дела приостановлено.

Республиканцы подчеркивали, что Хантеру Байдену в Burisma платили до $50 тыс. в месяц, хотя он не имел никакого опыта работы в нефтегазовой сфере. Это дало повод обвинять Джозефа Байдена в том, что он и его сын были вовлечены в коррупционные схемы на Украине. Они это отрицают.

В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом. Корреспонденция также, по оценкам СМИ, может свидетельствовать о наличии финансовых связей между семьей Байдена и китайскими компаниями.