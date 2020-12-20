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Президент Мексики провел переговоры с Байденом

Стороны подтвердили "обязательство работать вместе" на благо двух народов

МЕХИКО, 20 декабря. /ТАСС/. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу провел телефонные переговоры с избранным президентом США Джозефом Байденом. Об этом президент Мексики сообщил в своем Twitter.

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"Из <...> города Вальядолида, штат Юкатан, я поговорил по телефону с избранным президентом США Джозефом Байденом, - говорится в записи. - Мы подтвердили обязательство работать вместе на благо наших народов и стран".

Во вторник Лопес Обрадор сообщил, что направил Байдену письмо, в котором поздравил его с избранием на пост президента США. В послании он также напомнил о личном знакомстве, состоявшемся около девяти лет назад, и выразил американскому политику признательность за его позицию в отношении мигрантов из Мексики и всего мира.

Мексика входит в число важнейших торговых партнеров США. В 2019 году объем товарооборота между двумя странами достиг рекордного уровня в $614,5 млрд.

Теги
МексикаСШАБайден, Джозеф (Джо)Лопес Обрадор, Андрес Мануэль
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