В США изменили систему подсчета случаев заражения коронавирусом за сутки

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США скорректировали свою систему подсчета подтвержденных и потенциальных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки. Новые оценки представлены в субботу.

Согласно этим данным, общее количество указанных случаев выросло за последние сутки на 403 359, до 17 391 270 с начала пандемии. Резкое повышение показателя объясняется тем, что в ЦКПЗ при расчетах стали учитывать новые сведения, поступающие из штата Техас.

Как пояснили представители центров, "18 декабря Техас начал предоставлять информацию о возможных случаях [заражения коронавирусом]". Ранее при вычислении общего количества учитывались только поступавшие из Техаса данные о подтвержденных случаях заражения. Власти штатов самостоятельно решают, какие именно сведения предоставлять ЦКПЗ. Информацию о потенциальных случаях распространяют не все штаты.

Предоставленные Техасом данные включают сведения о 171 505 новых возможных случаях заражения. Как отмечается на сайте ЦКПЗ, без этих поступивших из штата новых сведений о потенциальных случаях заражения общий показатель увеличился бы на 231 854 за последние сутки.