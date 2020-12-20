NYT: Трамп предлагал назначить сторонницу конспирологии Сидни Пауэлл спецпрокурором

ТАСС, 20 декабря. Президент США Дональд Трамп в пятницу обсуждал со своими советниками возможность назначения адвоката Сидни Пауэлл спецпрокурором США для расследования предполагаемых фальсификаций на прошедших 3 ноября выборах. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Пауэлл ранее выполняла обязанности адвоката избирательного штаба Трампа. В этот период она, в частности, выступала с предположением, что Венесуэла организовала заговор для фальсификации выборов в Соединенных Штатах с использованием электронного оборудования для подсчета голосов. Как сообщал портал Axios, в связи с этим в Белом доме обсуждалась возможность издания специального исполнительного указа о принудительном изъятии машин для голосования и их изучения под руководством Пауэлл. Впоследствии штаб республиканца принял решение дистанцироваться от нее как от своего представителя.

The New York Times отмечает, что советники Трампа неоднократно выступали против теорий юриста, указывая на отсутствие у нее доказательств. Пауэлл в свою очередь в ходе обсуждения обвинила их в том, что они легко сдались.

По данным издания, против назначения адвоката спецпрокурором выступили большинство участников дискуссии, включая личного адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани. Не уточняется, удалось ли им переубедить президента.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала о намерении Трампа добиваться назначения специального прокурора для расследования фальсификации выборов, а также вопросов, касающихся деятельности Хантера Байдена - сына победившего кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила итоги волеизъявления, в соответствии с которыми оппонент Трампа Джозеф Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу республиканца Трампа высказались 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов. Трамп не признает свое поражение и ранее заявлял о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов. Пока действия его юристов не увенчались успехом. В конце ноября республиканец заверял, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.