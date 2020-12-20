СМИ: в Минске проходят задержания участников несанкционированной акции

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят в воскресенье в Минске задержания участников несанкционированной акции протеста "Марш народного трибунала". Об этом сообщает белорусский портал Onliner.

По его данным, силовики задержали нескольких человек в районе станций метро "Грушевка" и "Спортивная", а также на улице Притыцкого. Задержания также проходят в других районах белорусской столицы. В правоохранительных органах пока не комментируют происходящее на улицах Минска. В ГУВД заявили, что по сложившейся в последний месяц традиции информация о несанкционированной акции и количестве задержанных ее участников будет сообщена в воскресенье вечером. "Всю полную информацию дадим вечером", - заявила ТАСС официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Она отметила, что столичная милиция призывает граждан и гостей столицы "не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к участию в несанкционированных мероприятиях". "Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков - это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел", - сказала Ганусевич.

В воскресенье противники властей в 134-й день протестов проводят очередную акцию. В последний месяц участники изменили тактику: они собираются во дворах, после чего выдвигаются к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем. В некоторых районах удалось сформировать колонны протестующих из нескольких десятков или нескольких сотен человек.