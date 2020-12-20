СМИ: повстанцы в ЦАР пытаются перерезать пути снабжения столицы

ПРЕТОРИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Отряды повстанцев антиправительственной коалиции захватили в воскресенье в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) город Гримари, расположенный в 300 км к северо-востоку от столицы страны Банги. Об этом сообщил местный новостной портал Corbeaunews.

Военнослужащие оставили город при подходе к нему повстанцев из "Коалиции патриотов за перемены", сформированной на минувшей неделе тремя крупнейшими вооруженными группировками, отмечает он. По информации портала, армейские части отошли в город Сибю, находящийся в 110 км к западу от Гримари.

Между тем повстанцы продолжают вести наступление на позиции правительственных сил и на западе ЦАР с целью заблокировать основные дороги, по которым ведется снабжение столицы. Так, по данным Corbeaunews, вечером 19 декабря армейские части после упорных боев оставили город Мбаики, находящийся в 107 км к юго-западу от Банги. Повстанцы также установили контроль над городом Бода, лежащим в 100 км к северо-западу от Мбаики.

Правительственные части, по данным портала, перебрасываются на север в город Боали, который лежит на важнейшем шоссе, соединяющим Банги и город Боссембеле. В последнем находится ставка повстанцев, которых, по словам правительства ЦАР, объединил в нынешнюю коалицию и возглавил бывший президент страны Франсуа Бозизе. Пресс-секретарь правительства ЦАР Анж-Максим Каагуи обвинил 19 декабря Бозизе в попытке государственного переворота накануне запланированных на 27 декабря президентских выборов. Бозизе подал заявку на участие в них в качестве кандидата, однако Конституционный суд ЦАР своим решением от 3 декабря отклонил ее.

В президентских выборах в ЦАР участвуют 17 кандидатов, в том числе и нынешний глава государства Фостен-Арканж Туадера. В случае если никто из кандидатов не победит в первом туре, второй тур состоится 14 февраля 2021 года. Одновременно 27 декабря в стране пройдут и парламентские выборы.