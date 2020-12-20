Минобороны Турции сообщило о продолжении строительства совместного с РФ центра по Карабаху

АНКАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции сообщило в воскресенье о продолжении строительства совместного с Россией центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе.

"В соответствии с подписанным Турцией и Россией соглашением предпринимаются шаги по скорейшему запуску центра по мониторингу и контролю за режимом прекращения огня [в Нагорном Карабахе]. Соответствующие работы продолжаются в координации с Россией и Азербайджаном", - отмечается в коммюнике ведомства.

В начале ноября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что российские и турецкие военные "в ближайшее время приступят к своим обязанностям" в совместном центре по Нагорному Карабаху.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи Хулуси Акара и министра обороны РФ Сергея Шойгу.