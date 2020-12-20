Вучич отказался комментировать возможное участие Мадлен Олбрайт в косовском урегулировании

БЕЛГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич отказался комментировать возможное участие бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт в косовском урегулировании, отметив, что Белград, несмотря ни на что, продолжит бороться за свои интересы. Журналисты на пресс-конференции в воскресенье попросили президента прокомментировать недавнее заявление профессора Университета Джонса Хопкинса Дэниела Сервера о том, что Олбрайт в новой администрации Байдена будет курировать диалог Белграда и Приштины.

"Мадлен Олбрайт - очень важная женщина в истеблишменте Демократической партии в Америке, ожидается ее большое влияние. Не знаю, что вам дополнительно сказать, чего люди в Сербии уже бы не знали. Мы будем разговаривать, бороться за свои интересы, нам не будет легко. Если вы ожидаете от меня лексикон оскорблений, то я был бы безответственным и несерьезным, если бы сделал это", - заявил Вучич.

"Наша работа - защищать наш народ в Косово и Метохии, но, откровенно говоря, также и защищать стабильность и безопасность Сербии. У меня нет права играть и давать безответственные заявления, которые бы оскорбили самую крупную или одну из самых крупных мировых сил", - указал сербский лидер.

В Сербии воспринимают Мадлен Олбрайт, которая в детстве жила с родителями-дипломатами в Белграде, как одну из главных виновниц агрессии НАТО 1999 года.

В июле 2016 года на тот момент министр обороны США Эштон Картер, вручая экс-госсекретарю Мадлен Олбрайт высшую награду своего ведомства за выдающуюся гражданскую службу, также упомянул в числе главных заслуг Олбрайт "подготовку всеобъемлющего американского вмешательства" в конфликт на территории бывшей Югославии. Принимая награду, 79-летняя Олбрайт не стала упоминать интервенцию НАТО и бомбардировки Белграда, но подтвердила, что по-прежнему выступает против изоляционизма и поддерживает активное участие США в "решении проблем за рубежом".

Об агрессии НАТО

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии 1999 года началась 24 марта и продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.