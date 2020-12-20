AFP: оппозиция в ЦАР призвала власти отложить президентские и всеобщие выборы

ПРЕТОРИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Лидеры оппозиции Центрально-Африканской Республики (ЦАР) потребовали перенести на более поздний срок президентские и парламентские выборы, которые назначены на 27 декабря 2020 года. Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление "Коалиции демократической оппозиции".

"Мы требуем отсрочки выборов для того, чтобы восстановить в стране мир и безопасность", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что правительство ЦАР обвинило 19 декабря бывшего президента страны Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Сейчас оппозиция настаивает на том, что в условиях подобной угрозы проводить выборы не следует.

"Коалиция демократической оппозиции" была создана в минувшем феврале путем объединения 16 оппозиционных партий на единой электоральной платформе. Ее возглавляет лидер партии "Союз за обновление Центральной Африки" Анисе-Жорж Дологеле. Он является одним из кандидатов на предстоящих президентских выборах.

На минувшей неделе три вооруженные группировки повстанцев ЦАР сформировали антиправительственную "Коалицию патриотов за перемены" с тем, чтобы противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадере, который добивается переизбрания на второй срок. Отряды повстанцев сейчас пытаются перерезать основные пути снабжения столицы ЦАР Банги и блокировать ее. По словам правительства, именно Франсуа Бозизе объединил повстанцев в коалицию и возглавил ее. Бозизе пытался зарегистрироваться на предстоящих президентских выборах в качестве кандидата, однако Конституционный суд отклонил его документы на том основании, что на Бозизе в марте 2014 года властями ЦАР был выдан международный ордер на арест за убийства, аресты, похищения и пытки.

В президентских выборах в ЦАР участвуют 17 кандидатов. В случае если никто из кандидатов не победит в первом туре, второй тур состоится 14 февраля 2021 года. Одновременно 27 декабря в стране пройдут и парламентские выборы.