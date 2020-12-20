СМИ: американская военная автоколонна въехала из Ирака на территорию Сирии

ТАСС, 20 декабря. Американская военная автоколонна въехала в воскресенье с территории Ирака на север Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, 73 машины пересекли иракско-сирийскую границу через контрольно-пропускной пункт "Эль-Валид". Автомобили направляются в сторону американской военной базы, обустроенной на территории аэропорта Хараб аль-Джир в северо-восточной части провинции Хасеке.

На подконтрольной курдским формированиям "Сил демократической Сирии" территории Заевфратья США создали около восьми баз. Крупнейшие из них расположены в Румейлане и Эш-Шаддади - поблизости от нефтеносных районов, которые контролируют американцы и курды.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из их главных их задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.