Умер сын бывшего эмира Кувейта

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Канцелярия эмира Кувейта объявила в воскресенье о смерти сына бывшего правителя эмирата, племянника нынешнего эмира шейха Насера Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Об этом сообщило информационное агентство страны KUNA.

Представитель правящей семьи умер в возрасте 72 лет, меньше чем на три месяца пережив своего отца эмира Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который правил эмиратом с 2006 года и умер в США 29 сентября после продолжительной болезни на 92-м году жизни.

Как указали в канцелярии, похороны шейха Насера пройдут в понедельник.

Шейх Насер Сабах аль-Ахмед ас-Сабах занимал несколько должностей, в том числе был первым вице-премьером и министром обороны страны в 2017-2019 годах, министром по делам канцелярии главы государства в 2006 году и специальным советником наследного принца в 1999 году.