{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В Минске в ходе несанкционированных акций задержано около 100 человек

© Стрингер/ТАСС, архив

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске около 100 человек, принимавших участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны - около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - отмечается в комментарии представителя минской милиции, размещенном на сайте ГУВД.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Литва обсуждает приостановку авиасообщения с Великобританией из-за коронавируса
Министр транспорта и коммуникаций республики Марюс Скуодис заявил, что альтернативой приостановки полетов может стать тестирование всех прибывших на коронавирус в аэропортах
Читать полностью