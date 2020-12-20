Литва обсуждает приостановку авиасообщения с Великобританией из-за коронавируса

ВИЛЬНЮС, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Литвы обсуждает возможность приостановки авиасообщения с Великобританией из-за нового варианта коронавируса, который, по данным британских властей, распространяется быстрее обычного. Об этом в воскресенье в эфире литовского национального радио LRT сообщил министр транспорта и коммуникаций балтийской республики Марюс Скуодис.

"С премьер-министром Ингридой Шимоните и ее командой обсуждаем разумные меры, которые помогли бы справиться с этой сложной ситуацией, - сказал он. - Возможны разные варианты, в том числе отмена авиационного сообщения".

Альтернативой приостановки полетов, по словам главы ведомства, может стать тестирование в аэропортах всех прибывших на коронавирус. "Сделать это реально, так как поток пассажиров сейчас невелик", - отметил министр.

Он считает, что свое решение Литва должна координировать с Польшей и Латвией, аэропортами которых пассажиры нередко пользуются на пути в Литву. "Важно, чтобы наши решения были согласованными, иначе односторонние меры результата не дадут", - подчеркнул министр.