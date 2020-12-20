Сенаторы полагают, что США должны принять меры против РФ из-за приписываемой ей кибератаки

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Три американских сенатора заявили, что Вашингтон должен принять меры против Москвы в связи с кибератакой в отношении правительственных учреждений, причастность к которым в США приписывают России.

"Это чрезвычайно серьезно", - сказал сенатор-республиканец Митт Ромни (от штата Юта) в воскресенье в эфире телеканала CNN. "Это своего рода вторжение в наше киберпространство", - добавил он.

"Россия получила возможность потенциально нанести нам ущерб в том, что касается энергоснабжения, водоснабжения, коммуникаций", - утверждает законодатель. Он сравнил якобы использованное вредоносное программное обеспечение с применением Соединенными Штатами крылатых ракет против Ирака. Ромни призвал к "очень жесткому ответу не только на словах, хотя это тоже важно, но и в киберпространстве, такого же или большего масштаба".

Член спецкомитета по разведке Сената Конгресса демократ Марк Уорнер (от штата Вирджиния) сообщил в эфире телеканала ABC, что согласен с утверждениями госсекретаря США Майкла Помпео о том, что к произошедшему якобы причастна Россия. "Не давать никакого ответа будет очень плохой политикой для США. Это просто будет означать, что мы предлагаем россиянам или кому-то еще продолжить эту вредоносную деятельность", - полагает законодатель.

Сенатор-республиканец Марко Рубио (от штата Флорида) в субботу выступил в Twitter с утверждением о возможной причастности РФ к кибератаке. По его словам, "Америка должна ответить, но не просто санкциями". Сенатор также заявил: "Наш ответ должен быть соразмерным, но значимым".

Хакерская атака на США

В обнародованном в среду совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Помпео в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Китай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что глава российского государства Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. По мнению Пескова, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".