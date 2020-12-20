Правозащитники сообщили о задержании более 140 участников акций протеста в Белоруссии

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил о задержании правоохранительными органами в воскресенье более чем 140 участников акций протеста, прошедших в стране в воскресенье.

На своем сайте центр опубликовал список задержанных, в котором по состоянию на 20:15 мск числятся имена 146 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, несколько человек - в Борисове, Боровлянах, Гродно, Новополоцке, Смиловичах, Солигорске.

Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске около 100 человек, принимавших участие в несанкционированных акциях. По словам Ганусевич, в воскресенье в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. Представитель ГУВД обратила внимание на то, что сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять личности граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.

Уже вторые выходные подряд в Минске во время несанкционированных акций не ограничивали мобильный интернет и не закрывали отдельные станции метро.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Она не признала результаты волеизъявления и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить акции. Самые массовые шествия проводятся в Минске и ряде других городов по воскресеньям.