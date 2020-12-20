СМИ: "зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу

ТАСС, 20 декабря. Район "зеленой зоны" Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, не менее трех ракет упали в этом районе иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, в том числе посольство США. О пострадавших информация не поступала.

"Зеленая зона" - хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада - в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.