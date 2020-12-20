СМИ: Трамп не станет до инаугурации Байдена объявлять об участии в следующих выборах

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп не станет до инаугурации демократа Джозефа Байдена объявлять о своем участии в следующих выборах главы государства. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщил портал Axios .

По его информации, республиканец отказался от этой идеи, которую он ранее рассматривал, в связи с тем, что его заявление об участии в выборах в 2024 году может быть воспринято сторонниками как отказ от дальнейшей борьбы за пересмотр итогов выборов, состоявшихся в стране в ноябре.

При этом, как заявил один из источников Axios, нынешний глава Белого дома хочет сохранить за собой возможность еще раз баллотироваться на высший государственный пост, однако не уверен в своем желании проходить в ближайшее время соответствующий процесс, предусмотренный Федеральной избирательной комиссией страны.

Ранее многие американские СМИ со ссылкой на источники сообщали о возможности участия Трампа в следующих выборах президента США. В свою очередь Axios в начале декабря отмечал, что об участии в следующих выборах Трамп может объявить еще до окончания текущего срока.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила итоги волеизъявления, в соответствии с которыми оппонент Трампа Джозеф Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу республиканца Трампа высказались 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов. Трамп не признает свое поражение и ранее заявлял о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов. Пока действия его юристов не увенчались успехом. В конце ноября республиканец заверял, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.