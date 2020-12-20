Reuters: при Байдене США могут ввести санкции против России за приписываемую кибератаку

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Советники избранного президента США Джозефа Байдена обсуждают возможность введения санкций против РФ, а также нанесения ущерба российским компьютерным системам в связи с кибератакой в отношении американских правительственных учреждений, причастность к которой в Вашингтоне приписывают Москве. Это может быть сделано после инаугурации Байдена, сообщило в воскресенье агентство Reuters.

По словам его источников, будет рассмотрена возможность введения жестких экономических санкций, а также "кибератак на российскую инфраструктуру". Reuters в связи с этим приводит мнение эксперта вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эндрю Джеймса Льюиса. Он отметил, что США, вероятно, располагают возможностями, в частности, нарушить работу телефонных сетей и интернета в России. Льюис констатировал, что это может повредить и союзникам США в Европе.

Вместе с тем в окружении Байдена желают "избежать эскалации конфликта" между странами, говорится в материале. Как из него следует, помощники демократа также рассчитывают расширить возможности США в сфере "противодействия кибершпионажу", "создать эффективные средства сдерживания и сократить возможности России осуществлять кибершпионаж в будущем".

Агентство констатирует, что указанные обсуждения помощников Байдена пока "являются теоретическими". Окружение демократа уточнит план действия после его инаугурации 20 января 2021 года, когда "проведет оценки всех возможностей США". Помощники Байдена также ознакомятся со сведениями американской разведки относительно произошедшего перед принятием каких-либо решений, отметил источник.

Хакерская атака на США

В обнародованном в среду совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Китай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что глава российского государства Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. По мнению Пескова, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".