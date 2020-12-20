Кандидат на пост главы Минэнерго США считает, что пока неясно, кто стоит за кибератакой

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Мичиган Дженнифер Грэнхолм, выдвинутая избранным американским президентом Джозефом Байденом на пост министра энергетики страны, считает, что пока нет ясности относительно того, кто стоит за масштабной кибератакой на правительственные учреждения США. Такое мнение она выразила в воскресенье в эфире телеканал ABC.

Грэнхолм констатировала, что ее пока не ознакомили со всеми имеющимися данными о произошедшем. Причастность к атаке в США приписывают России. "Я знаю, что приходящая администрация Байдена относится к этому чрезвычайно серьезно", - сказала экс-губернатор. "Вместе с тем я бы сказала, что мы <...> не знаем в полной мере, что произошло, каковы масштабы. И, честно говоря, мы не знаем точно, кто это сделал", - добавила Грэнхолм.

"Но я знаю, что Байден даст решительный ответ, когда мы выявим виновных и определим масштабы", - подчеркнула экс-губернатор. Она допустила, что в связи с произошедшим меры могут принять не только США, но и другие страны.

В обнародованном в среду совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Китай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить голословно обвинять русских. Он напомнил, что глава российского государства Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. По мнению Пескова, это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа.