{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Саудовская Аравия приостановила международное авиасообщение

Запрет из-за отмеченной в нескольких странах мутации коронавируса будет действовать в течение недели с возможностью продления
© Сергей Мальгавко/ТАСС

КАИР, 21 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия объявила в воскресенье о приостановке международного авиасообщения из-за отмеченной в нескольких странах мутации коронавируса. Об этом сообщил информационный портал Almnatiq со ссылкой на МВД королевства.

На эту тему
Что известно о новом штамме коронавируса

"На основании данных Минздрава о распространении в ряде стран нового штамма коронавируса до тех пор, пока не прояснится информация о природе этого вируса, и в целях обеспечения безопасности населения правительство приняло решение приостановить все международные рейсы, за исключением особых случаев, сроком на одну неделю с возможностью пролонгации еще на неделю, - говорится в обнародованном заявлении ведомства. - Рейсы, которые уже прибыли в королевство из-за рубежа, смогут покинуть страну".

Кроме того, временно закрывается въезд в страну через сухопутные переходы и морские порты также сроком на неделю с возможностью продления еще на одну неделю. Возвращающиеся в королевство обязаны уйти на самоизоляцию на две недели и сделать ПЦР-тест с повторением теста через пять дней. Те, кто прибыл в страну в последние три месяца, обязаны сделать тесты на антитела к коронавирусу.

С начала пандемии в королевстве было выявлено свыше 361 тыс. случаев заражения, в активной фазе заболевания находятся более 3 тыс. человек, умерли 6 122 заболевших, около 352 тыс. полностью выздоровели.

Теги
Саудовская АравияПандемия COVID-19
В администрации Байдена заявили, что ответ на кибератаки не ограничится санкциями
Могут быть приняты меры, направленные на снижение способности "иностранных субъектов" осуществлять такого рода действия в киберпространстве, отметил Рон Клайн, назначенный руководителем аппарата сотрудников Белого дома
Читать полностью