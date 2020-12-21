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Пандемия COVID-19

Швейцария приостановила авиасообщение с Великобританией и ЮАР

Подчеркивается, что это решение принято в связи с "появлением нового варианта коронавируса"

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /ТАСС/. Швейцарские власти приостановили на неопределенный срок авиасообщение с Великобританией и ЮАР из-за обнаруженных в этих странах новых мутаций коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье Федеральное управление гражданской авиации Швейцарии.

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"В связи с новой эпидемиологической ситуацией в Великобритании и Южной Африке федеральное управление гражданской авиации приостановило до нового уведомления воздушное сообщение Швейцарии с этими двумя государствами начиная с полуночи в воскресенье", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что это решение принято в связи с "появлением нового варианта коронавируса, который, согласно первым сведениям, является явно более заразным, чем известная до сих пор форма". Запрет на полеты призван "помешать распространению этого нового варианта вируса".

В воскресенье вечером управление гражданской авиации проинформировало заинтересованные аэропорты и авиакомпании, а также деловые круги "об этих срочных мерах", отметили в ведомстве.

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ЮАРВеликобританияШвейцарияПандемия COVID-19
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