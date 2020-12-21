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Пандемия COVID-19

Чехия приостановила прием авиарейсов из Великобритании

Республика с воскресенья ввела обязанность прохождения 10-дневной самоизоляции для граждан, прибывающих из Соединенного королевства

ПРАГА, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Чехии сообщило, что республика с понедельника приостановила прием авиарейсов из Великобритании, где распространяется новая форма коронавируса. Об этом ведомство информировало в Facebook.

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"Чехия, как и ряд других европейских стран, с понедельника приостанавливает [прием] авиарейсов из Великобритании", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, в свою очередь, сообщил ранее журналистам, что правительство республики в понедельник рассмотрит вопрос о временном запрете авиасообщения с Великобританией.

Чехия с воскресенья ввела обязанность прохождения 10-дневной самоизоляции для граждан, прибывающих из Великобритании. Она распространяется на тех, кто более суток находился в королевстве. Карантин может быть досрочно прекращен, если через пять дней после его начала тесты прибывших на коронавирус будут отрицательными.

Теги
ЧехияВеликобританияБабиш, АндрейПандемия COVID-19
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