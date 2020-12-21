В администрации Байдена заявили, что ответ на кибератаки не ограничится санкциями

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Ответ новой администрации США на кибератаки, подобные той, что была зафиксирована недавно, не ограничится лишь санкциями, а также будет включать меры, направленные на снижение способности "иностранных субъектов" осуществлять такого рода действия в киберпространстве. Об этом в воскресенье в эфире телекомпании CBS заявил Рон Клайн, которого избранный президент США демократ Джозеф Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

"Все еще существует большая доля неопределенности относительно цели этих атак. Были ли они ориентированы на шпионаж? Предназначались ли они для нанесения нам ущерба? <...> Мне кажется, все еще есть много остающихся без ответов вопросов о целях, природе и масштабах этих конкретных атак. Мы с нетерпением ожидаем, что узнаем о них больше. Я думаю, с точки зрения мер, которые примет администрация Байдена в ответ на атаку, подобную этой, <...> это не просто санкции. Это также шаги <...>, которые мы можем сделать, чтобы снизить способность иностранных субъектов повторить такого рода атаку или, что еще хуже, участвовать в еще более опасных атаках", - сказал Клайн.

В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что советники избранного президента США Джозефа Байдена обсуждают возможность введения санкций против РФ, а также нанесения ущерба российским компьютерным системам в связи с кибератакой в отношении американских правительственных учреждений, причастность к которой в Вашингтоне приписывают Москве. Агентство констатирует, что указанные обсуждения помощников Байдена пока "являются теоретическими". Окружение демократа уточнит план действия после его инаугурации 20 января 2021 года, когда "проведет оценки всех возможностей США". Помощники Байдена также ознакомятся со сведениями американской разведки относительно произошедшего перед принятием каких-либо решений, отметил источник.

Хакерская атака на США

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано еще в марте этого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

В обнародованном в среду совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Китай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что глава российского государства Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. По мнению Пескова, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".