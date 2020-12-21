Хорватия временно приостановила авиарейсы из Великобритании

ЗАГРЕБ, 21 декабря. /ТАСС/. Хорватия временно приостановила осуществление авиарейсов из Великобритании в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter премьер-министр республики Андрей Пленкович.

"Хорватия в целях предосторожности приостановит пассажирское авиасообщение с Великобританией на 48 часов, пока не будет уточнена информация о возможном новом штамме вируса, - подчеркнул Пленкович. - Приоритетом является защита здоровья граждан".

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.