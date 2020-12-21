Байден не будет обсуждать с новым главой Минюста США дело своего сына

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден не намерен обсуждать расследование в отношении своего сына Хантера с министром юстиции и генеральным прокурором в новой администрации, а также с возможными кандидатами на этот пост. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала Fox News официальный представитель переходной команды демократа Джен Псаки.

Она заверила, что Байден позволит указанному ведомству работать независимо. "Он не будет обсуждать расследование в отношении его сына с кем-либо из кандидатов на пост генерального прокурора", - отметила Псаки, которую избранный президент намерен назначить пресс-секретарем Белого дома.

Представитель демократа подчеркнула, что он также не станет обсуждать это дело "с будущим генеральным прокурором". "Решение относительно того, как проводить любое расследование, будет в компетенции будущего генпрокурора в его [Байдена] администрации", - сказала Псаки.

Байден пока не сообщил, кого он намерен выдвинуть кандидатом на пост главы Минюста США. Чтобы занять указанную должность, претендент должен быть утвержден сенаторами. Республиканцы ранее выражали опасения, что Байден после инаугурации может попытаться прекратить разбирательство в отношении своего сына.

Хантер Байден 9 декабря заявил, что федеральная прокуратура в американском штате Делавэр проводит расследование, касающееся его налоговых отчислений. По сведениям газеты Politico, разбирательство не ограничивается налоговыми вопросами. Как отметил источник издания, еще в прошлом году правоохранительные ведомства Делавэра и Вашингтона занялись проверкой зарубежных связей Хантера Байдена и выяснением его возможной причастности к отмыванию денег.

В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Корреспонденция также может свидетельствовать о наличии финансовых связей между семьей Байдена и китайскими компаниями.