Финляндия приостанавливает авиасообщение с Великобританией на две недели

ХЕЛЬСИНКИ, 21 декабря. /ТАСС/. Все пассажирские авиаперевозки между Финляндией и Великобританией будут приостановлены с 21 декабря на две недели из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Об этом вечером в воскресенье сообщило финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom.

"Все пассажирские авиаперевозки между Финляндией и Великобританией прекращаются на две недели с 21 декабря. Это в настоящий момент является способом приостановить распространение коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.