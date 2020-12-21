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Пандемия COVID-19

Колумбия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

Всем гражданам страны, которые в течение последних двух недель посещали королевство и вернутся домой после 21 декабря, предписано "оставаться на самоизоляции в течение 14 дней"

БОГОТА, 21 декабря. /ТАСС/. Колумбия временно приостанавливает авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщил президент Колумбии Иван Дуке.

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"С завтрашнего дня (21 декабря - прим. ТАСС) отменяются рейсы из Колумбии в Великобританию и из Великобритании в Колумбию", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Президент добавил, что все граждане, которые в течение последних двух недель посещали Великобританию и которые вернутся в Колумбию после 21 декабря, должны "оставаться на самоизоляции в течение 14 дней".

Теги
ВеликобританияКолумбияДуке, ИванПандемия COVID-19
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