Колумбия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

БОГОТА, 21 декабря. /ТАСС/. Колумбия временно приостанавливает авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщил президент Колумбии Иван Дуке.

"С завтрашнего дня (21 декабря - прим. ТАСС) отменяются рейсы из Колумбии в Великобританию и из Великобритании в Колумбию", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Президент добавил, что все граждане, которые в течение последних двух недель посещали Великобританию и которые вернутся в Колумбию после 21 декабря, должны "оставаться на самоизоляции в течение 14 дней".