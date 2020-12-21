Марокко приостановило авиасообщение с Великобританией

РАБАТ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Марокко приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией с вечера 20 декабря в связи с распространением в этой стране мутировавшего коронавируса. Об этом говорится в коммюнике марокканского правительства.

"Марокко решило приостановить полеты в Соединенное Королевство с вечера воскресенья, 20 декабря 2020 года, в связи с развитием эпидемиологической ситуации после обнаружения в этой стране нового варианта коронавируса, - цитирует документ информационное агентство Maghreb Arabe Presse. - Это решение является частью чрезвычайных мер, принятых для защиты здоровья населения и сдерживания распространения пандемии".

Вслед за этим вечером в воскресенье марокканский национальный авиаперевозчик Royal Air Maroc объявил о "приостановке до дальнейшего уведомления всех рейсов в Великобританию и обратно".