В Швеции заявили, что начали модернизацию ВС из-за возросшей военной активности России

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Швеция приступила к самой крупной за более чем полвека модернизации вооруженных сил в ответ на значительное увеличение военной активности России в районе Балтийского моря, Северной Атлантики и Северного полярного круга. Об этом глава Минобороны скандинавской страны Петер Хультквист заявил газете Times в размещенной в понедельник статье.

Россия, по его утверждению, проводит "более комплексные, сложные учения, на более высоком [чем раньше] уровне возможностей". "В Мурманске находится крупная военно-морская база с арктической бригадой, и мы также наблюдаем учения и операции в Северной Атлантике", - сказал он. "Цель этого - разорвать союз между США и Европой и разрушить трансатлантические связи" , - считает Хультквист.

Партии правительственной коалиции (Социал-демократическая и Охраны окружающей среды) достигли в октябре соглашения с Партией центра и "Либералами" о значительном увеличении ассигнований на оборону в рамках проекта Оборонной стратегии Швеции.

"В период 2021-2025 годод ассигнования на оборону увеличатся на 27,5 млрд шведских крон ($3,11 млрд), то есть на 40%. За весь период 2014-2025 годов этот рост составит 85%, - проинформировал ранее глава Минобороны. - Это самый большой процент увеличения финансирования обороны с 1950-х годов. В 2025 году мы увидим явный рост военного потенциала".

В настоящее время размер военного бюджета составляет 60 млрд крон ($6,4 млрд).

Реорганизация ВС

Согласно представленному в парламент плану, в следующем году должна начаться реорганизация вооруженных сил. После ее завершения - ориентировочно к 2030 году - численность личного состава должна будет увеличиться с нынешних 60 тыс. человек до 90 тыс. В это количество входят также гражданские служащие и ополчение. Для реализации этой задачи число призываемых на срочную службу должно с 2025 года возрасти на 8 тыс. человек и стать вдвое больше, чем в 2019 году.

Позиция МИД РФ

В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с презентацией проекта Оборонной стратегии Швеции говорится, что "антироссийские фобии" Швеции являются "результатом давления на Стокгольм извне", в частности со стороны НАТО. Именно Североатлантический альянс, по оценкам российского внешнеполитического ведомства, "ответственен за нагнетание напряженности и эскалацию военной деятельности в регионе Северной Европы - до недавнего времени одном из самых стабильных в мире".

Захарова обратила внимание, что в Северной Европе не существует противоречий и конфликтов, природа которых требовала бы военного решения. При этом Россия готова к открытому и заинтересованному диалогу по проблематике укрепления безопасности и стабильности со всеми североевропейскими партнерами.