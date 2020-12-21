МИД КНР опроверг утверждение о возможной причастности Китая к кибератакам на власти США

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Рассуждения президента США Дональда Трампа о возможной причастности Китая к хакерским атакам на компьютерные системы американского правительства не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай всегда был против кибератак и преступлений, совершаемых в сетевом пространстве, - сообщил он на регулярном брифинге. - Мы также решительно против политизации проблем кибернетической безопасности, так как <...> это негативно отражается на международном сотрудничестве в соответствующей сфере".

По словам дипломата, подобные обвинения Вашингтона в адрес Пекина следует считать "несерьезными" и "клеветническими". "Мы выражаем по этому поводу решительный протест. Американская сторона уже давно спекулирует вопросами кибербезопасности. <...> Мы надеемся на более ответственную позицию США в соответствующих вопросах", - подытожил он.

Как заявил ранее Дональд Трамп, СМИ преувеличили масштабы недавней сетевой атаки на компьютерные системы американского правительства. Лидер США не согласился с утверждениями, что за кибернападением могла стоять группа работающих на Москву хакеров. Вместо этого он допустил возможность причастности Пекина.