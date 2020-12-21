МИД Ирана назвал подозрительными обвинения США в адрес Тегерана после обстрела в Багдаде

ТЕГЕРАН, 21 декабря. /ТАСС/. Обвинения госсекретаря США Майкла Помпео в адрес Тегерана по поводу обстрела "зеленой зоны" в Багдаде являются подозрительными. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Время и последовавшие после атаки заявления Помпео являются подозрительными. Это заявление было подготовлено заранее, и мы решительно осуждаем его высказывание", - сказал он. При этом дипломат добавил, что "нападения на дипломатические объекты являются неприемлемыми".

Помпео в воскресенье осудил ракетный обстрел "зеленой зоны" Багдада, возложив ответственность за случившееся на поддерживаемые Ираном вооруженные формирования. По словам госсекретаря, "поддерживаемые Ираном формирования являются наиболее серьезным препятствием на пути к возвращению Ирака к миру и процветанию".

Район "зеленой зоны" Багдада подвергся ракетному обстрелу в воскресенье. По информации телеканала Al Arabiya, не менее трех ракет упали в этом районе иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, в том числе посольство США. Как сообщили ранее в американской дипмиссии, зданию посольства был нанесен небольшой ущерб.