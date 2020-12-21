Глава Минздрава Франции не исключил распространения нового типа коронавируса в стране

"Вполне возможно, что [новая форма] коронавируса циркулирует во Франции. Он был обнаружен в Италии, поэтому вполне возможно, что он циркулирует и у нас, - отметил министр. - Пока этот вариант коронавируса не был выявлен в нашей стране, но мы не можем однозначно сказать, что его у нас нет".

Веран также напомнил, что в различных регионах Великобритании он циркулирует активно. Из-за этого, продолжил он, было принято решение о приостановке сообщения с этой страной. "Мы делаем это из предосторожности", - подчеркнул глава французского Минздрава, напомнив, что некоторые другие страны поступили также. При этом он заявил, что пока "нет опасений полагать, что вакцины будут менее эффективно справляться с новой формой коронавируса".

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности. 20 декабря первый случай заражения новой вариацией коронавируса был выявлен в Италии.