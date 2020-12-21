Шахтеры урановых шахт Украины возобновили акцию протеста

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков работников урановых шахт Кировоградской области в понедельник заблокировали автомобильное движение на трех междугородных трассах, требуя погасить долги по заработной плате, а также выступают против выведения предприятий в режим простоя. Об этом сообщил ТАСС глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"В Кировоградской области начали бессрочную акцию протеста работники государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (город Желтые Воды Днепропетровской области) в частности, шахт "Смолинская", "Новоконстантиновская" и "Ингульская", добывающих урановую руду", - сказал Волынец.

По его словам, шахтеры перекрыли автомобильное движение на трассах, соединяющих город Кропивницкий (бывший Кировоград) с Киевом, Николаевом, а также Кривым Рогом Днепропетровской области. Горняки постоянно ходят через дорогу по пешеходному переходу и пропускают лишь спецтранспорт.

Глава НПГУ сообщил, что протестующие требуют погасить задолженность по зарплате, которая составляет сейчас около 83 млн гривен (почти $3 млн), а также обеспечить постоянную работу структурных подразделений ВостГОКа. Он отметил, что с 7 декабря комбинат, на котором трудятся около 5 тысяч работников, переведен в режим простоя.

9 декабря более сотни работников урановых шахт провели митинг у здания офиса президента страны Владимира Зеленского в Киеве, требуя выплаты долгов по зарплате и предотвращения банкротства горно-обогатительного комбината. Поле этого часть долга шахтерам была выплачена.

История вопроса

На урановых шахтах в Кировоградской области добывают сырье для расположенного в Днепропетровской области ВостГОКа, который входит в состав госконцерна "Ядерное топливо". В сентябре руководство Минэнерго заявляло, что госконцерн будет ликвидирован, поскольку задача по строительству в стране завода ядерного топлива для атомных электростанций не выполнена. Концерн был создан в 2008 году для организации на Украине отдельных элементов ядерно-топливного цикла, производства комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборки топливных кассет.

В 2010 году правительство Украины утвердило топливную компанию "Росатома" ТВЭЛ победителем конкурса на строительство завода по производству ядерного топлива. В 2014 году реализация проекта была приостановлена по инициативе украинских властей. Затем на Украине рассматривался вариант строительства завода с участием американской компании Westinghouse, однако эта идея так и не была воплощена в жизнь. В 2019 году компания ТВЭЛ заявила, что готова вернуться к переговорам о строительстве завода по производству ядерного топлива на Украине в случае решения Киева завершить этот проект.