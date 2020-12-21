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Иран сообщил МАГАТЭ о строительстве на атомном объекте в Фордо

Все действия Ирана в атомной сфере находятся под наблюдением агентства, отметил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде

ТЕГЕРАН, 21 декабря. /ТАСС/. Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о строительстве на атомном объекте в Фордо. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

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"Мы сообщили МАГАТЭ об этом [строительстве] и ничего не скрывали", - сказал он. Дипломат добавил, что "все действия Ирана [в атомной сфере] находятся под наблюдением МАГАТЭ". "Мы советуем агентству воздерживаться от политических вопросов, что поможет сохранить и авторитет МАГАТЭ, и сотрудничество организации с Ираном", - отметил он.

В пятницу агентство AP (Associated Press) сообщило, что спутниковые снимки свидетельствуют о начале поземного строительства на атомном объекте Фордо в Иране. Отмечается, что работы начались в начале сентября.

1 декабря Меджлис Ирана проголосовал за законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Согласно ему власти страны должны будут в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

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