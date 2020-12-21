Пашинян приостановил поездку по Сюникской области

ЕРЕВАН, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приостанавливает свою рабочую поездку по Сюникской области и возвращается в Ереван из-за того, что местные жители перекрыли трассу в районе города Горис.

"Дорогу закрыли, дабы не подтвердилось, что в Горисе, Каппен и Мегри будет такая же атмосфера, как в Сисиане. Я в этом уже убедился. В день траура не будем применять силу. Возвращаюсь в Ереван", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

В понедельник утром жители Сюникской области перекрыли международную трассу, соединяющую Армению с Ираном, в районе города Горис, чтобы помешать проезду кортежа Пашиняна. Участники акции протеста также заявляют, что не разблокируют дорогу, пока не будет освобожден мэр Гориса Аруш Арушанян, о задержании которого стало известно ранее в понедельник.

Накануне Арушанян призвал жителей Сюника перекрыть Пашиняну въезд в регион. В понедельник агентство Арменпресс со ссылкой на пресс-службу полиции сообщило о задержании Арушаняна. В агентстве добавили, что дело передано в Следственный комитет, однако подробности не сообщаются. Сам Пашинян утром обратился через трансляцию в Facebook к жителям области с призывом "не разжигать страсти" и выразил надежду на конструктивную встречу.

19 декабря в Армении начался трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

В Армении больше месяца проходят акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что подписанное 9 ноября премьером совместное заявление с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе является по сути капитуляцией. Оппозиция также возлагает на премьера ответственность за экономические и социальные проблемы республики. В Ереване почти ежедневно проходят протестные марши противников Пашиняна.