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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Главы МИД Азербайджана и России обсудили выполнение трехстороннего заявления по Карабаху

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес

БАКУ, 21 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили в понедельник по телефону исполнение трехстороннего заявления по Карабаху. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"21 декабря состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова. Министры обменялись мнениями об исполнении вопросов, вытекающих из совместного заявления до 10 ноября (по мск 9 ноября - прим. ТАСС), и повестке дня двусторонних отношений", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы МИД также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

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АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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