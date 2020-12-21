Парламент Молдавии рассмотрит 23 декабря вопрос о вотуме доверия правительству

КИШИНЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Внеочередное пленарное заседание парламента, на котором будет рассмотрена резолюция о вотуме недоверия правительству Иона Кику, назначено на среду 23 декабря. Такое решение приняло в понедельник постоянное парламентское бюро.

"Внеочередное пленарное заседание парламента, на котором будет рассмотрена резолюция о вотуме недоверия правительству Кику состоится в среду, 23 декабря в 15:00 (16:00 мск)", - говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы парламента. Проевропейские оппозиционные партии инициировали вотум недоверия правительству, которое сформировано Партией социалистов (ПСРМ), поддерживающей действующего президента Игоря Додона.

В нынешнем составе парламента социалисты располагают 37 мандатами из 101, но в поддержку кабинета выступает также депутатская группа "За Молдову", у которой еще 15 мандатов. На отставке кабинета настаивают избранный президент Майя Санду и поддерживающая ее проевропейская Партия действия и солидарности, у которой 15 мандатов, а также еще два оппозиционных формирования. Санду считает, что отставка кабинета позволит спровоцировать досрочные выборы парламента.

Додон также поддерживает идею досрочных выборов, но он заявил, что в связи с пандемией, кризисом, а также необходимыми законными процедурами, их можно провести не раньше лета будущего года. По этой причине он назвал отставку кабмина нежелательной и маловероятной. По мнению главы государства, на заседание по этому вопросу могут прийти менее половины депутатов, большая часть которых не желает роспуска парламента. Отсутствие кворума в этом случае будет автоматически означать, что вотум недоверия правительству не состоялся.

В Молдавии кабмин не обязан уходить в отставку при вступлении в должность нового президента. Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря, а инаугурация Санду запланирована на 24 декабря.