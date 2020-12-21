Глава Минфина США заявил, что кибератаки не нанесли урон важным системам ведомства

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Недавние масштабные кибератаки на правительственные учреждения Соединенных Штатов не нанесли урон важным секретным системам Министерства финансов США. Об этом глава ведомства Стивен Мнучин заявил в понедельник в эфире телеканала CNBC.

Министр пояснил, что не может раскрывать всю секретную информацию о кибератаках, которой он обладает. "Мы не выявили пока никакого внедрения в наши засекреченные системы. Ограниченный доступ в наши несекретные системы был получен [хакерами]. Хорошие новости состоят в том, что вред не был нанесен", - заявил глава Минфина, заверив также, что не было выявлено "перемещения крупных блоков [внутриведомственной] информации".

Министр финансов США подтвердил, что его ведомство тесно взаимодействует по данному вопросу с Советом национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американскими спецслужбами. "Я могу заверить вас в том, что все под контролем", - продолжал Мнучин. По его словам, он лично уделял в последние четыре года самое пристальное внимание обеспечению кибербезопасности структуры американского Минфина и финансовых организаций страны. "У нас для этого есть целевая группа, которую возглавляет генерал в отставке. У нас имеются необходимые ресурсы для взаимодействия и защиты финансовых институтов", - добавил он.

Хакерская атака на США

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано еще в марте этого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

В совместном заявлении 16 декабря аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Китай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решительно отверг обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что глава российского государства Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. По мнению Пескова, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".