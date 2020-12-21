Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против Тихановской и членов совета оппозиции

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции "по факту создания экстремистского формирования и руководства им". Об этом сообщило в понедельник ведомство в своем Telegram-канале.

"Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого Координационного совета по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" - прим. ТАСС), приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С. Г., Колесниковой М. А., Знака М. А., Латушко П. П., Ковальковой О. А., Дылевского С. А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им", - сказано в сообщении. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов "так называемого Координационного совета и иных лиц по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса ("Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем" - прим. ТАСС).

В отношении ряда других граждан Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст.361-2 Уголовного кодекса. В ведомстве отметили, что каждому факту оказания содействия экстремистскому формированию со стороны граждан Белоруссии, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка.

В августе главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,01% голосов, а она заняла второе место с 10,12%. В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщали, что в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение трансфера власти. Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум в составе семи человек.