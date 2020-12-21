Оппозиция в Молдавии оспорила в Конституционном суде закон о русском языке

КИШИНЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Решение парламента Молдавии о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения в республике оспорено в Конституционном суде. С совместным обращением в инстанцию обратились депутаты оппозиционной проевропейской "Платформы Достоинство и правда" Дину Плынгэу и Мария Чобану, информирует пресс-служба КС в понедельник.

Парламентарии попросили проверить, не нарушает ли закон конституцию, а также приостановить его действие до завершения разбирательства. По их мнению, он ставит в привилегированное положение русскоязычных, а также снижает необходимость изучения государственного языка национальными меньшинствами.

Новый закон обязывает государственных служащих по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. Языком делопроизводства в госорганах остается государственный язык. Гражданам страны гарантируется право на образование на государственном и русском языках, также власти должны создать условия для получения образования на языках, проживающих на территории республики этносов.

Автором законопроекта выступила крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова. Русский язык в 2018 году потерял особый статус в Молдавии, где его используют больше трети населения. Это произошло, когда КС по запросу депутатов прорумынской Либеральной партии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". Против инициативы ПСРМ выступили депутаты от проевропейских Партии действия и солидарности, "Платформы "Достоинство и правда", Демократической партии Молдовы, которые бойкотировали это заседание. Президент Молдавии Игорь Додон промульгировал новый закон о языках 18 декабря.