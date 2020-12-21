WSJ: кибератаки в США коснулись Cisco, Intel, NVidia и других

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Недавние масштабные кибератаки на правительственные учреждения США непосредственно коснулись в том числе компаний Cisco Systems, Intel, NVidia, VMware, Belkin и международной аудиторской Deloitte. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

В Cisco изданию подтвердили обнаружение вируса в некоторых системах, предназначенных для сотрудников и лабораторных исследований. "В настоящий момент нам не известно, был ли нанесен ущерб продуктам или предложениям Cisco", - сказали в этой компании. В Intel, как пишет газета, загрузили зараженное вирусом обновление. Один из ведущих производителей микропроцессоров в мире расследует происшедшее, но пока не выявил опосредованного внедрения в свою внутреннюю систему. В Deloitte заявили о принятии дополнительных мер в связи с обнаружением вируса в июне, но пока не видят "признаков несакционированного доступа в свои системы".

Схожие ответы газета получила из NVidia, VMware, Belkin, департамента больниц штата Калифорния и Университета штата Огайо в округе Кент. Издание констатирует отсутствие достоверной информации о том, воспользовались ли хакеры вообще каким-либо образом временным взломом и заражением систем правительственных ведомств и частных организаций в США.

Хакерская атака на США

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано еще в марте этого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

В совместном заявлении 16 декабря аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Китай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решительно отверг обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что глава российского государства Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. По мнению Пескова, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".