Глава Минюста США утверждает, что ответственность за кибератаку на правительство несет РФ

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции США Уильям Барр утверждал в понедельник, что ответственность за нынешнюю масштабную кибератаку на сети американского правительства несет Россия.

На пресс-конференции в американском Минюсте журналисты попросили прокомментировать министра ситуацию с масштабной кибератакой на компьютерные сети американского правительства. "Я согласен с оценкой госсекретаря [США Майкла] Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия", - сказал он.

Шеф американской дипломатии в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия.