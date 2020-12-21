ЕС не вводит запрет на въезд с территории Великобритании

БРЮССЕЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Европейского союза не собираются запрещать въезд на территорию всех стран сообщества из Великобритании до 23 декабря, этот вопрос находится в компетенции национальных властей, а не Евросоюза. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил в понедельник источник в Совете ЕС.

"Вопреки некоторым недавним сообщениям СМИ, нет никакого решения ЕС о введении запрета на поездки в Великобританию до полуночи завтрашнего дня. Ограничения на поездки являются национальной компетенцией, и ЕС работает над согласованным подходом Евросоюза в отношении мер, применяемых к сообщению с Великобританией", - сказал он.

Ранее на своей странице в Twitter политический обозреватель британского телеканала ITV Пол Брэнд сообщил, что ЕС вводит временный запрет на въезд с территории Великобритании.

В связи с выявлением нового генетического варианта коронавируса на территории королевства уже более 30 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили о том, что временно прекращают воздушное сообщение с Великобританией. О приостановке паромного сообщения с Соединенным Королевством также информировали власти Ирландии, Нидерландов и Франции. Остановлено движение поездов и автомобилей по тоннелю под проливом Ла-Манш.

По словам французского министра-делегата по вопросам транспорта Жан-Батиста Джеббари, в ближайшие часы европейские страны планируют согласовать санитарный протокол, который позволит возобновить транспортное сообщение с Великобританией.