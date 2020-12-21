СБ ООН призвал немедленно прекратить конфликт в ЦАР для проведения в стране выборов

ООН, 21 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН призвал стороны конфликта в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) немедленно прекратить столкновения, чтобы президентские и парламентские выборы там могли состояться 27 декабря. Об этом говорится в совместном заявлении СБ, которое зачитал в понедельник журналистам его председатель в декабре, постпред ЮАР при ООН Джери Мэттьюс Матжила. В понедельник Совбез по инициативе США провел закрытые консультации по ситуации в ЦАР.

"Совет Безопасности глубочайше осуждает нарушение мирного договора в ЦАР, а также применение насилия со стороны вооруженных формирований", - сказал он.

"Члены СБ ООН призывают все вовлеченные стороны немедленно прекратить столкновения и совместно работать с целью создания благоприятных условий для проведения предстоящих выборов, - добавил дипломат. - Выборы должны состояться 27 декабря в полном соответствии с конституцией страны".

Совбез также осудил "попытки добиться нового политического перехода в ЦАР, который противоречит конституции".

Сформированная на минувшей неделе на основе трех повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" начала 18 декабря боевые действия с тем, чтобы перерезать основные пути снабжения столицы страны, города Банги. Так повстанцы пытаются противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадере, который добивается переизбрания на второй срок. По словам правительства, коалицию повстанцев возглавляет бывший президент страны Франсуа Бозизе. Пресс-секретарь правительства ЦАР Анж-Максим Каагуи обвинил Бозизе в попытке государственного переворота.

В последние сутки отряды повстанцев были отброшены правительственными войсками и поддерживающими их ополченцами на западном и восточном направлениях. Сейчас основные бои ведутся к северу от Банги, где в городе Боссембеле находится ставка повстанцев.