Нетаньяху: визит делегации Израиля и США в Марокко нацелен на нормализацию связей

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Ускорение процесса нормализации отношений между Израилем и Марокко является целью предстоящего 22 декабря визита в Рабат совместной израильско-американской делегации. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах в Иерусалиме со старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером.

"Завтра вместе с главой нашего [израильского] Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом вы, Джаред, возглавите совместную израильско-американскую делегацию, направляющуюся в Марокко. Это будет прорывной визит, который ускорит нормализацию отношений между Израилем и Марокко", - распространила канцелярия премьера его высказывания, обращенные к старшему советнику президента США. "Сегодня вы здесь [в Иерусалиме], а завтра вместе с Бен-Шаббатом вы встретитесь с королем Марокко Мухаммедом VI. Пожалуйста, передайте ему от меня и от всего народа Израиля наши самые теплые приветствия и поддержку принятого им исторического решения [о нормализации отношений с Израилем]", - сказал также Нетаньяху Кушнеру.

"Мир с Объединенными Арабскими Эмиратами, мир с Бахрейном, мир с Суданом, а теперь и мир с Марокко", - перечислил Нетаньяху страны, которые за последние месяцы нормализовали отношения с Израилем в рамках так называемых Авраамовых соглашений. Премьер поблагодарил за них президента США Дональда Трампа и отметил, что "не думает, что они ["Авраамовы соглашения"] забудутся и будут смыты сезонными дождями" при смене администрации в Вашингтоне. Кушнер, в свою очередь, отметил, что 22 декабря направится в составе американо-израильской делегации первым в истории прямым рейсом из аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива в Рабат, который выполнит израильский национальный авиаперевозчик El Al.

10 декабря президент Трамп сообщил, что Израиль и Марокко договорились о полноценных дипломатических отношениях, и назвал это огромным достижением для мира на Ближнем Востоке. В тот же вечер на встрече с журналистами в Рабате марокканский министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита заявил, что "Марокко собирается в ближайшее время реактивировать свои отношения с Израилем". Он напомнил, что "две страны прежде поддерживали официальные отношения, в 1994 году были открыты бюро по связям, которые, однако, потом закрылись".

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, что Нетаньяху тогда же назвал "поворотным моментом в истории". Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. 23 октября Трамп объявил, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках "Авраамовых соглашений".

Палестина выступила категорически против договоренностей о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. 10 декабря состоялся телефонный разговор короля Марокко Мухаммеда VI с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Марокканский монарх назвал в ходе разговора переговоры между палестинской и израильской сторонами единственным способом урегулирования ближневосточного конфликта и заверил, что его "позиция в поддержке дела Палестины остается неизменной".