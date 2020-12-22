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Выборы президента США - 2020

Трамп призвал отменить итоги выборов в штате Висконсин

Действующий президент США вновь заявил, что выиграл выборы с большим отрывом
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Andrew Harnik
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп вновь выступил с утверждением, что выиграл выборы 3 ноября с большим отрывом, и призвал отменить результаты голосования в штате Висконсин. Соответствующую запись Трамп разместил в понедельник в Twitter.

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"Республиканцы в Висконсине должны передать важные решения законодателям штата и отменить эти нелепые выборы в штате. Мы выиграли с большим отрывом", - считает президент. Администрация соцсети обозначила запись как сомнительную.

По итогам голосования в Висконсине были распределены голоса 10 выборщиков из 270, необходимых кандидату для победы на президентских выборах. Согласно официальным данным, победу в штате с 49,57% голосов избирателей (1 630 866) одержал демократ Джозеф Байден, у Трампа - 48,94% голосов (1 610 184). 14 декабря Верховный суд Висконсина в очередной раз отклонил иск действующего президента США с требованием признать недействительными более 221 тыс. бюллетеней. Адвокаты республиканца настаивали на том, что бланки в округах Милуоки и Дейн были поданы с нарушением установленных процедур.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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